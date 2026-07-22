В Брянске ремонтируют участок улицы Калинина

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Советском районе Брянска капитально ремонтируют участок улицы Калинина. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в порядок приведут отрезок дороги длиной 3.4 километра, от улицы Пионерской до улицы Комарова. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Старый асфальт уже убрали, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Продолжают обустраивать тротуары, а также устанавливать новые остановочные павильоны.

На отрезке капремонта, в том числе и на пешеходных переходах, установят новое электроосвещение. Поставят новые светофорные объекты, дорожные знаки, нанесут разметку со световозвращающими элементами. Работы планируют завершить к середине августа текущего года.