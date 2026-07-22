Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за сутки скосили почти 84 тысячи квадратных метров травы. Об этом особщают в пресс-службе Брянсокй городской администрации.

Во вторник, 21 июля, косари работали на Покровскойя горе, в скверах «Вечный огонь», Гайдукова и Волкова, на проспекте Московский в районе «МЭТРО»,на разворотном кольце на мясокомбинате, на улицах Арсенальской, Советской, Ромашина, Делегатской, Бежицкой, Тельмана, Рылеева, Красных Партизан, а также Пролетарскойя в поселке Белые Берега.

В среду, 22 июля, косари дорожного управления выйдут на улицы Фокина, Пушкина, Деснинский спуск и в сквер Ленина. Будет продолжена работа там, где имеется большой объём сорняков: на Покровской горе, на разделительной полосе проспекта Московского, на улице Бежицкой, в п. Белые Берега.

Кроме работников городского ЖКХ покосом травы занимаются и в муниципальных учреждениях культуры, образования и спорта. Здесь ответственные следят за своими зелеными зонами и при необходимости производят покос закрепленной за нами территории.