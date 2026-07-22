В Брянске автомобилистов оштрафуют за парковку на газонах

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска сотрудники местной администрации проводят рейды по выявлению нарушений правил парковки. Адреса, где машины стоят на газонах, в ГАИ сообщают неравнодушные местные жители. Об этом сообщают в пресс-службе Брняоскй городской администрации.

- На этой неделе были проверены улицы XXII Съезда КПСС, Комсомольская, Куйбышева и Ново-Советская, а так же бульвар 50-летия Октября, - рассказали в мэрии Брянска. - Практически везде жалобы подтвердились: автомашины припаркованы с нарушениями.

На собственников машин составят протоколы, которые рассмотрят на административной комиссии при Бежицкой районной администрации.

Автомобилистам-нарушителям напоминают, что за нарушение правил парковки им грозит штраф: на граждан в размере от 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 20 до 40 тысяч рублей.