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НовостиОбщество21 июля 2026 14:51

В Брянске отремонтируют улицу Котовского

Работы проведут поэтапно и планируют завершить в 2027 году
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Фокинском районе Брянска отремонтируют улицу Котовского. Ремонт пройдет по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы проведут поэтапно и планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Отремонтируют наружные инженерные сети. Прежнее покрытие дороги уберут, уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Также во время ремонта обустроят тротуары. Часть из них будет с асфальтобетонным покрытием, часть – из брусчатки. Сделают искусственные неровности. Установят новое наружное электроосвещение, светофоры. Поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами и краской.