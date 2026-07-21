В Брянске на парковке у Ледового дворца уложили новый асфальт

Фото: Управление жилищно- коммунального хозяйства Брянска.

В Володарском районе Брянска отремонтировали парковку у Ледового дворца. Здесь уложили новый асфальт, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы строители провели во время капитального ремонта улицы 2-я Мичурина.

Укладывают двухслойное покрытие дороги. Устанавливают освещение и светофорные объекты, монтируют новые остановки. В завершение работы на улице нанесут разметку и повесят дорожные знаки.

Ремонт улицы 2-я Мичурина идет по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".