В Брянске с начала года «залатали» асфальт на площади 22 600 квадратных метров

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с начала года ямочный ремонт провели на площади 22 600 квадратных метров. Дороги в областном центре ремонтируют ежедневно. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В понедельник, 20 июля, с помощью установок «Белта» струйно-инъекционным методом убрали ямы на улицах Ромашина и Вокзальной, а также отремонтировали проезды по улице Романа Брянского. Провели подготовку к ремонту дороги на улице Флотской. Асфальтобетонной крошкой, получаемой в ходе капитального ремонта дорог, подсыпали проезды к домам по улице Ромашина, Энергетическая и Красноармейская.

- Сегодня ямочный ремонт пройдет на улицах Ромашина, Грибачева, Гражданской, Гвардейской, Флотской и Пролетарской в посёлке Белые Берега, - рассказали в мэрии Брянска. - Асфальтобетонную крошку уложат в проезде к детскому саду «Красный мак» на улице Октябрьской. На улице Горького дорожники сегодня отремонтируют искусственную неровность. С начала этого года ямочный ремонт в Брянске сделан на площади 22 600 квадратных метров.