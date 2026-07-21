Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Сельцо автомобилист на «зебре» насмерть сбил пенсионерку и уехал с места ДТП. Приговор суда выслушал местный житель 1981 года рождения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуре Брянской области.

- Установили, что вечером 27 мая 2025 года мужчина ехал на автомобиле «Тойота Королла» по улице Кирова в Сельцо, где в районе дома № 43 на пешеходном переходе сбил пожилую женщину, - рассказали в прокуратуре. - В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая погибла, а водитель скрылся с места его совершения.

Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении, а также лишил его на два года права управления транспортными средствами.

В пользу дочери погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей.

- Приговор суда в законную силу не вступил,- рассказали в прокуратуре.