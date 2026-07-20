Фото: Николай СОКОЛОВ.

В Брянской области женщину осудят за убийство сожителя. Фигуранткой уголовного дела стала 55-летняя жительница Выгоничского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- По версии следствия, вечером 7 марта этого года во время ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков, женщина нанесла своему сожителю удар ножом в область грудной клетки, - рассказали в прокуратуре. - От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, уголовное дело направили в суд.

- Обвиняемая содержится под стражей, - рассказали в региональном следственном управлении.