В Брянске на выходных скосили 78 800 квадратных метров травы

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

За минувшие выходные в Брянске скосили 77 800 квадратных метров травы. Каждый день дорожники косят траву на газонах и обочинах городских улиц. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Советском районе траву убрали на проспекте Станке Димитрова, улицах Костычева, Спартаковской и Горбатова, в Саду Победы и в сквере у школы №71.

В Бежицком районе выкосили обочины улицы Бежицкой. В Фокинском районе косари работали на улице Менжинского.

В понедельник, 20 июля, эти работы будут продолжили на улицах Октябрьской, Бежицкой, Брянской Пролетарской дивизии, Тельмана, Степной, Пушкина, Менжинского, переулке Пилотов и на улице Пролетарской в посёлке Белые Берега. На проспекте Московском дорожники с триммерами будут трудиться в районе гипермаркета «Метро». Освободят от лишней травянистой растительности обочины дороги вокруг здания цирка, благоустроят газоны в сквере «Ветеран» и на площади Октябрьской.