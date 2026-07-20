На брянском озере Орлик специалисты прошлись по необорудованным для купания местам

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска сотрудники районной администрации и полиции прошлись по необорудованным для купания местам. Прошли по всем озерам Орлик. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В жаркую погоду здесь купаются местные жители. Но безопасно заходить в воду можно только на специально оборудованном береге Орлика-5. Там находится официальное муниципальное место для отдыха и купания. Вход в воду очищен от посторонних предметов, акватория для плавания обозначена буйками, устроены кабинки для переодевания, работает пост спасателя.

Специалисты управления ГОЗНТЧС предупреждают: в других местах купаться опасно. Увы, эти слова подтверждаются. В этом сезоне в Брянске уже утонули два человека. Обе трагедии произошли в Бежицком районе на озерах Орлик. Утонули 19-летний парень и 11-летняя девочка. И в двух случаях они купались в необорудованных местах для купания.

-1 июля на Орлике-4 утонула 11 летняя девочка, - рассказал начальник спасательной станции на водах управления по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска Вячеслав Самойлов. - Еще весной в этом месте мы поставили знак «Купаться запрещено». Но его кто-то снял. Сразу после трагедии мы вновь установили запрещающий знак. И на следующий день обнаружили его пропажу. Такое хулиганство может привести к трагедии.

Во время рейда его участники рассказывали отдыхающим, как безопасно вести на воде, выдавали памятки по правилам поведения во время купания. Всего проинструктировали больше 100 человек. В местах неорганизованного отдыха на берегу установили несколько знаков «Купание запрещено».

Напомним, нынешним летом в городе работают 7 официальных муниципальных мест для отдыха и купания:

в Володарском районе:

— у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна);

— на озере «ДСК»;

— на карьере бывшего завода керамзитогравия;

в Бежицком районе:

— Центральный (в районе городской больницы №1);

— на озере «Орлик-5»;

в Фокинском районе:

— на озере «Мутное»;

— на озере ГРЭС в п. Белые Берега.