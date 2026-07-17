Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Погарском районе ночью произошло ДТП с 15-летними мотоциклистами. ДТП произошло 16 июля в первом часу ночи на первом километре дороги Погар-Новые Ивайтенки. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 15-летний водитель, управляя мотоциклом «Ролиз Спорт» без регистрационного знака, ехал со стороны села Новые Ивайтенки в направлении Погара. Он не учел дистанцию и врезался в впереди движущийся по правому краю проезжей части в попутном направлении мотоцикл «Эндуро SYCMCC» без регистрационного знака, под управлением 15-летнего водителя.

- В результате ДТП несовершеннолетний водитель и 16-летний пассажир мотоцикла «Ролиз Спорт» с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

На несовершеннолетнего водителя мотоцикла «Ролиз Спорт» завели дело об административном правонарушении. Установили, что оба водителя мотоциклов не имеют права управления транспортными средствами.

- Стоит отметить, что матери водителей мотоциклов ранее привлекались по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ(«Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»), - рассказали в Госавтоинспекции. - В отношении матерей водителей мотоциклов составлены административные протоколы.