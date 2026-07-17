Сотрудники прокуратуры Брянской области сыграли в футбол

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Сотрудники прокуратуры Брянской области провели на стадионе «Динамо» товарищеский футбольный матч. Его организовали в рамках популяризации здорового образа жизни. Игра завершилась со счетом 3:3, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

В футбол сыграли работники аппарата прокуратуры области, а также городских и районных прокуратур.

- Такие встречи — отличная традиция: спорт объединяет, заряжает энергией и помогает держать себя в форме, - рассказали в прокуратуре. - А еще это хороший повод пообщаться с коллегами вне рабочих кабинетов.

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