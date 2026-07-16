Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянске в ДТП погиб 65-летний водитель легковушки. Автоавария произошла 15 июля в десятом часу вечера на улице Речной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, в районе дома № 99 по улице Речной 65-летний водитель автомобиля «Шевроле» ехал двигаясь по улице Речной со стороны улицы Никитина в сторону улицы Бурова. Он сместился вправо для разворота, после чего в него вырезался, ехавший попутно, мотоцикл «Кавасаки» под управлением 29-летнего водителя. После столкновения автомобиль «Шевроле» опрокинулся.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» от полученных травм умер на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции. - Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.

В целях установления состояния опьянения у водителя автомобиля «Шевроле» произведли забор крови.

- Установлено, что водитель автомобиля «Шевроле» за последние два года семь раз привлекался к административной ответственности по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час»), а также в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, - рассказали в Госавтоинспекции.

На водителя мотоцикла завели административное дело. По факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку.