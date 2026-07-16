Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", ВКонтакте.

В Брянской области ищут 42-летнего Германа Изотова. Мужчина пропал 12 июля в городе Фокино Дятьковского района. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза светло-карие. В чем был одет неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о место нахождении Германа Изотова, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянской области ищут 38-летнего Вячеслава Баринова.