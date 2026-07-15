Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Один человек погиб и двое ранены в ДТП с двумя легковушками в Дятьковском районе. автоавария произошла 14 июля в девятом часу утра на восьмом километре дороги Дятьково-Любохна. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Форд» ехал со стороны Дятьково в сторону Любохны. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ под управлением 22-летнего водителя, который двигался во встречном направлении из Любохны в сторону Дятьково.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи,- рассказали в Госавтоинспекции. - Водитель и 28-летняя женщина-пассажир автомобиля «Форд» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.

Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия: невыполнение требования дорожного знака 3.2 «Обгон запрещен».

- В целях установления состояния опьянения у водителя автомобиля ВАЗ взят отбор биологических объектов, - рассказали в Госавтоинспекции. - Установлено, что водитель автомобиля ВАЗ за последние два года 13 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, а также в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.