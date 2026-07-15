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НовостиПроисшествия15 июля 2026 13:57

В брянской деревне Глаженка потушили жилой дом и хозпостройку

ЧП произошло в Брянском районе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянском районе, в деревне Глаженка, потушили жилой дом и хозпостройку. ЧП произошло 15 июля на улице Пролетарской. Об этом сообщают в пресс-службе гУ мЧС России по Брянской области.

На тушение выезжали пожарные ПСЧ №33, ПСЧ №6, СПСЧ, АШ службы пожаротушения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

- По прибытию первых подразделений наблюдалось горение жилого дома и хозяйственной постройки, - рассказали в МЧС. - В 11:37 возгорание локализовано, в 11:43 ликвидировано. Пострадавших нет.

Пожар тушили 26 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 человек, 4 единицы техники.

Ущерб и причину возгорания устанавливают.