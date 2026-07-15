В Брянске за день отремонтировали 323 квадратных метра асфальта

Фото: пресс-служба Брянской городской администра

В Брянске дорожники за день отремонтировали 323 квадратных метров асфальта. Ремонт брянских улиц ведут ежедневно. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- За вчерашний день горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом исправлено 323 кв. метра дорожного полотна, - рассказали в мэрии Брянска. -

Наибольший объем работ проделан в Бежицком районе на улице Вокзальной. За день там заделано 86 кв. метров разбитого асфальта. Работы на этой дороге будут продолжены, строители ведут зарубку новых участков.

Ямки на асфальте «залатали» на улицах Счастливой, Гражданской, Белобережской, Челюскинцев, в проездах по улице Дуки. В поселке Большое Полпино на улице Лермонтова заделано ям на общей площади в 61 кв. метр.

В среду, 15 июля, техника и бригады дорожного управления будут ремонтировать улицы Крахмалева, Вокзальную и улицу Белобережскую в поселке Белые Берега.