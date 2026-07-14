Фото: Иван ВИСЛОВ.

В Брянской области пьяный мужчина зарезал знакомого. Приговор суда на основании единодушного обвинительного вердикта присяжных заседателей выслушал 40-летний житель Сельцо. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием и судом установлено, что вечером 12 октября 2025 года пьяный мужчина находился в общежитии по улице Куйбышева в Сельцо, - рассказали в региональном следственном управлении. – Во время ссоры со своим знакомым он ударил его ножом в область груди.

Ранение оказалось для потерпевшего смертельным, он умер на месте происшествия.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - рассказали в прокуратуре.