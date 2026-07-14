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НовостиОбщество14 июля 2026 11:11

В Советском районе Брянска ограничат остановку транспорта

Дорожные знаки установят по левой стороне проезда от проспекта Ленина и ТЦ «Родина» до школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике
Надежда ПЕТРУНИНА
Изображение: пресс-служба Брянской городской администрации.

Изображение: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска ограничат остановку транспорта с восьми часов утра до десяти часов вечера. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дорожные знаки установят по левой стороне проезда от проспекта Ленина и ТЦ «Родина» до школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике.

- Ограничение вступит в силу, как только установят знаки, - поясниили "КП-Брянск" в пресс-службе Брянсокй городской администрации. - Оно будет действовать на постоянной основе в указанное время.