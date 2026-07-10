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НовостиЗвезды10 июля 2026 12:59

В Брянске работает фотовыставка «Пойдемте в парк!»

Экспозиция из 48 работ находится в Городском выставочном зале
Надежда ПЕТРУНИНА
"Танцы в парке железнодорожников". Работа одной из участников выставки Светланы ЛОГИНОВОЙ.

"Танцы в парке железнодорожников". Работа одной из участников выставки Светланы ЛОГИНОВОЙ.

В Брянске в Городском выставочном зале на бульваре Гагарина работает фотовыставка «Пойдемте в парк!». На экспозиции представлены 48 работ 11 участников фотоклуба «Брянская улица».

На новой выставке фотографы поделились своими впечатлениями от путешествий по зеленым уголкам Брянска.

Лариса Березуцкая запечатлела парк им. А. К. Толстого ранним туманным утром. Красками осени поделилась на своих фотографиях Евгения Ильченко. В белоснежные зимние парки приглашают Сергей Зятиков, Андрей и Татьяна Скачковы. Вместе с Виталием Симоненковым полюбуемся деревянными скульптурами в старом парке. Фотографии Александра Артюхова напоминают об истории парков Брянска, а Светлана Логинова и Ирина Федичева запечатлели современную активную культурную жизнь мест городского отдыха. Секрет вечной молодости скрыт в фотоработах Марины Свиридовой. И прекрасно дополнили экспозицию таинственные фонари в парках на ночных снимках Ивана Якуба.

Открытие экспозиции состоялось в четверг, 9 июля. Фотовыставка «Пойдемте в парк!» будет работать до 1 августа.

Возрастное ограничение - 0+.