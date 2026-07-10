Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске из-за халатности бывшего замдиректора государственного предприятия 11-летний ребенок получил травму. Мужчину осудили за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Следствием и судом установили, что летом 2018 года главный инженер государственного коммунального предприятия дал незаконное указание работникам подразделения предприятия о замене участка теплотрассы на территории образовательного учреждения в Советском районе города Брянска, - рассказали в региональном следственном управлении. - В нарушение строительных норм и правил пересечения тепловыми сетями земельных участков общеобразовательных организаций он дал указание о проведении коммуникаций наземным способом.

Из-за этого днем 19 ноября 2023 года 11-летний ребенок упал лицом на металлическую опору вышеуказанной надземной теплотрассы. Мальчик повредил правый глаз с потерей зрения. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.

- Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы, - рассказали в региональном следственном управлении. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, судом с осужденного в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.