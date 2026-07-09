Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Трубчевске автоинспекторы поймали несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Школьника 2013 года рождения на мотоцикле задержали 7 июля на улице Садовой.

- В отношении законных представителей несовершеннолетнего материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних по месту жительства для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего, - рассказали в Госавтоинспекции.

Мотоцикл задержали и отправили на специализированную стоянку.