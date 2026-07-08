Руководитель следственного управления СК России по Брянской участвовал в личном приеме горожан в департаменте здравоохранения

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Руководитель следственного управления СК России по Брянской области Алексей Кузьмичев участвовал в личном приеме горожан в департаменте здравоохранения. Личный прием граждан касался вопросов оказания медицинской помощи. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Также на волнующие людей вопросы отвечали заместитель Губернатора Брянской области Сергей Галаганов и директор департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Маркина.

- Двое человек сообщили о недостатках при оказании медицинской помощи их родственникам в лечебных учреждениях города Брянска, - рассказали в региональном следственном управлении. - По данным фактам руководителем регионального следственного управления поручено руководителями территориальных следственных подразделений организовать проведение процессуальных проверок с тщательным изучением всех медицинских документов и дачей юридической оценки установленным обстоятельствам.

Также одна из заявительниц поделилась проблемой, связанной с получением рецепта на лекарственные препараты, другого заявителя волновало отсутствие в лечебном учреждении нужной дозировки лекарственного препарата, необходимого для лечения онкологического заболевания его брата. Решением этих вопросов занимается департамент здравоохранения области.

- Руководитель регионального следственного управления поручил своим подчиненным сотрудникам взаимодействовать по данному направлению с департаментом здравоохранения и держать разрешение вопросов на контроле, - рассказали в региональном следственном управлении.