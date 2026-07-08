Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске восстановили больше 410 квадратных метров асфальта. На улице Красной Гвардии в Володарском районе горячий асфальт уложили на площади больше 152 квадратных метров. Это самый большой объем работ, выполненный строителями во вторник, 7 июля. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Таким же методом заделали ямы на дороге на улицах Белобережской и Богдана Хмельницкого, а так же на переулке Пилотов. С помощью установки «Белта» во вторник, 7 июля, ремонтировали асфальт на улице Ново-Советской, в переулке Пилотов и в проезде по улице Романа Брянского.

- Сегодня специалисты дорожного управления продолжат заделывать ямы на улице Ново-Советской. Повреждения асфальта устранят на улице Счастливой, - рассказали в мэрии Брянска. - Зарубка дорожного покрытия для подготовки к ремонту пройдет на улицах Лермонтова и Тухачевского.