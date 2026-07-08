Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Климовском районе в ДТП погиб 56-летний водитель легковушки. Автоавария произошла 7 июля около трех часов дня на первом километре дороги Стародуб-Климово-Курозново. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля «Хендай»ехал со стороны рабочего поселка Климово в направлении села Плавна. Мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции. - С целью установления состояния опьянения у водителя произведен отбор биологических объектов.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.