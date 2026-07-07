Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с начала года восстановили больше 20 400 квадратных метров асфальта. В областном центре продолжают ямочный ремонт дорог, в том числе струйно-инъекционным методом. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В понедельник, 6 июля, дорожники работали на улицах Горбатова, Счастливой, Вокзальной, Ново-Советской, Рылеева, Красной Гвардии, Пушкина, Кольцова. Всего отремонтировали 253 квадратных метра проезжей части.

- На сегодня запланированы работы на улицах Грибачева, Вокзальной, Красной Гвардии, в переулках Авиационном и Пилотов, - рассказали в мэрии Брянска.