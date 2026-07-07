В Брянской области с 20 июля перекроют движение по мосту через реку Ипуть

Схема объезда. Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области с 20 июля полностью перекроют движение по мосту через реку Ипуть. Он находится на дороге Клинцы – Гордеевка – Красная Гора в Гордеевском районе Брянской области. об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Это связано с капитальным ремонтом мостового сооружения, который проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Планируют выполнить большой объем работ, поэтому капитальный ремонт рассчитан на три года. Его проведут в несколько этапов и завершат в 2028 году.

- Просьба проявить понимание и пользоваться альтернативными путями объезда, - говорят в управлении автомобильных дорог Брянской области. -. Приносим извинения за причиненные неудобства!