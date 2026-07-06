Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Брянской области водителя автопоезда осудили за смертельное ДТП. Приговор суда выслушал 39-летний иностранный гражданин. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что днем 28 января 2026 года мужчина, управляя автопоездом «Вольво» по автодороге «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь», выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток, где врезался в автомобиль «Киа Рио» под управлением местного жителя 1976 года рождения, - рассказали в прокуратуре. - В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к одному году и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также мужчину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - рассказали в надзорном ведомстве.