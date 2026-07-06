Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянском районе пьяный водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 5 июля в двенадцатом часу ночи на 149-м километре дороги Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Крайслер» ехал со стороны . Брянска в сторону Смоленска. Мужчина не справился с управлением, угодил в кювет и опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в Госавтоинспекции. - После осмотра медицинскими работниками ему было назначено амбулаторное лечение.

Установили, что водитель автомобиля был пьяным.