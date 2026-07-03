Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Улицы Брянска ежедневно ремонтируют горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом с помощью установок «Белта». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В четверг, 2 июля, строители залатали дефекты дорог на улицах Пересвета, Горького, Фокина, Красноармейской, Грибоедова, Шоссейной, Щербакова, а также в переулке Банном. Всего уложили около 250 квадратных метров асфальта.

В пятницу, 3 июля, работы продолжат на улице Романа Брянского, 2-й Аллее и на дороге к заводу Литий.

- С начала года горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом в областном центре отремонтировали около 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна, - рассказали в пресс-службе мэрии Брянска.