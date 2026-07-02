Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянском Большом Полпино завершают капремонт дороги по улице Пролетарской. Работу строителей оценила межведомственная комиссия. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На месте капитального ремонта уже полностью уложили дорожное полотно протяженностью больше двух километров, установили новые светофоры на перекрестке, обустроили тротуары, в том числе там, где раньше их никогда не было. Также нанесли разметку, установили «лежачихе полицейских» и дорожные знаки, ограничивающие скорость — 20, 40 километров. Тротуары и переходы доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая комиссия выявила незначительные недочеты, которые устранят в ближайшее время.

- До ремонта дорога была разбита, теперь — ровное качественное дорожное полотно, - рассказала заместитель главы Володарской районной администрации Инна Лукашова. - Есть новый тротуар, который обеспечивает безопасность жителям. В процессе работы собственники домов обращались к ребятам, те шли им навстречу, пускали тротуар пониже, чтобы были удобные заезды, чтобы потом не требовались переделки.