Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

У жителя Брянска бывший заключенный украл велосипед стоимостью в восемь тысяч рублей. О пропаже в полицию заявил житель многоквартирного дома. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские в течение суток установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 41-летний ранее судимый мужчина, который в день происшествия был в гостях у своего знакомого в том же доме. После употребления спиртных напитков злоумышленник похитил велосипед и уехал на нем к себе домой.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Велосипед вернули владельцу.

- Не оставляйте ценные вещи в подъездах и других общедоступных местах — это создает условия для совершения имущественных преступлений, - говорят в полиции. - Для хранения велосипедов и самокатов используйте запираемые помещения либо применяйте надежные противоугонные устройства.