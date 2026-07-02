Фото: Иван ВИСЛОВ.

В Брянской области мужчина в пьяной ссоре зарезал знакомого. Приговор суда выслушал 40-летний житель Сельцо. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В октябре 2025 года в общежитии на улице Куйбышева в Сельцо пьяный мужчина во время ссоры ударил своего 29-летнего знакомого ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

- Несмотря на непризнание вины подсудимым, коллегия присяжных заседателей единодушно признала его виновным и не заслуживающим снисхождения, - рассказали в прокуратуре. - После обсуждения последствий вердикта будет вынесен приговор.