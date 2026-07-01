В брянской Радице-Крыловке обновляют дороги

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянском поселке Радица-Крыловка обновляют дороги. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Еще сосвсем недавно на улице Лесной было старое дорожное покрытие из железобетонных плит и не было тротуаров. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» дорогу приведут в порядок.

Во время ремонта на Лесной уложат качественное асфальтобетонное покрытие длиной больше километра, сделают

новое освещение. Установят дорожные знаки, нанесут разметку. Вдоль домов появятся тротуары с поребриками.

Также планируют провести работы на улицах Некрасова и Горького.