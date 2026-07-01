В Брянске капитально отремонтируют улицу Ростовскую

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют улицу Ростовскую. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 648 метров дороги. Все работы планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Вдоль улицы Ростовской находится комплекс зданий Брянской городской поликлиники №1 и женская консультация Брянской городской больницы №1.

- Отметим, что улица Ростовская, одна из знаковых улиц Старой Бежицы – исторического центра с интересной застройкой конца XIX – начала XX века с разными архитектурными стилями, - говорят в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Напомним, что ранее Бежица была самостоятельным городом.

Во время ремонта обновят наружные инженерные сети. Обустроят новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, его верхний слой выполнят из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также установят новое наружное электроосвещение. Отремонтируют тротуары. Часть из них будет с асфальтобетонным покрытием, а часть – с плиточным. В завершение ремонта здесь поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами и краской.

Жители улицы Ростовской положительно оценили предстоящий капитальный ремонт.