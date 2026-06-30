В Брянске капитально отремонтируют участок дороги по улице Белорусской

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Фокинском районе Брянска капитально отремонтируют участок дороги по улице Белорусской. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни в этом году начнут поэтапный капитальный ремонт участка дороги. Работы пройдут на отрезке от моста через реку Снежеть до проспекта Московского. Белорусская – улица с интенсивным трафиком, она ведет к выезду из Брянска. Протяженность обновленного участка дороги составит больше трех километров. Полностью ремонт планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Во время ремонта приведут в порядок наружные инженерные сети. Прежнее дорожное покрытие сфрезеруют. Уложат новый асфальт. Установят новые светофорные объекты, новые автопавильоны. В завершение работ поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами и краской.

- Обновление улицы Белорусской позволит улучшить ее пропускную способность и создать более комфортные условия для автомобилистов и пешеходов – говорят в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Реализация проекта – важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Брянска и повышении качества городской среды в рамках нацпроекта.

Жители улицы белорусской положительно оценили предстоящий капитальный ремонт.