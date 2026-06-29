Брянские росгвардейцы 347 раз за неделю выехали по сигналу «тревога»

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы с 22 по 28 июня 347 раз выехали по сигналу «тревога». Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

- По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники выезжали восемь раз, - рассказали в Управлении Росгвардии по Брянской области. - За прошедшую неделю за административные правонарушения задержано 27 человек, по подозрению в совершении преступления - три гражданина.

Благодаря оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не произошло.