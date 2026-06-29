В Брянске капитально отремонтируют участки улицы Молодой Гвардии

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют участки улицы Молодой Гвардии. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок около одного километра дорожных отрезков. Работы пройдут от улицы Вокзальной до улицы Ново Советской и от улицы 22 го Съезда КПСС до улицы Институтской. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Полностью завершить ремонт планируют в 2027 году.

Во время ремонта специалисты обновят наружные инженерные сети и отремонтируют водопропускные трубы. Прежнее дорожное покрытие сфрезеруют, после чего уложат новый асфальт.

Особое внимание уделят благоустройству прилегающей территории: на объекте установят новое наружное освещение и обустроят тротуары. Также здесь появятся новые дорожные знаки и разметка с использованием термопластика со световозвращающими элементами и специальной краски.

-Реализация проекта в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» позволит не только привести дорожное полотно в нормативное состояние, но и создать более комфортные условия для жителей Бежицкого района, - говорят в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Улучшение транспортной инфраструктуры — важный шаг к повышению качества городской среды и удобства передвижения по району.