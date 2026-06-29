Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске крошкой отремонтируют дороги на улицах Камозина и Герцена. С начала года для временного ремонта улиц 3 и 4 категории, а также междворовых проездов и контейнерных площадок в областном центре использовали 4 772 тонны асфальтобетонной крошки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Этот строительный материал получается при снятии верхнего слоя дорожного покрытия при капитальном ремонте улиц. Крошкой засыпают ямы на дрогах с низкой транспортной нагрузкой, - поясняют в мэрии Брянска.

Сегодня такой вид ремонта проведут в Бежице на контейнерной площадке у дома №32 по улице Камозина, а также в Володарском районе на улице Герцена.