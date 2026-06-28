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НовостиОбщество28 июня 2026 11:16

Жителей Брянска пригласили на сеанс "Тротуарной астрономии"

Он по традиции пройдет на Площади Воинской Славы перед Курганом Бессмертия
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Олег Бунжуков.

Фото: Олег Бунжуков.

Жителей и гостей Брянска 28 июня пригласили на сеанс "Тротуарной астрономии". Он по традиции состоится на Площади Воинской Славы перед Курганом Бессмертия. Астрофотограф Олег Бунжуков предлагает всем желающим в телескоп полюбоваться на луну.

В воскресенье состоится последний сеанс "Тротуарной астрономии" в этом месяце. Олег Бунжуков делится снимками ночного светила, которые могли увидеть участники сеанса астрономии накануне.

Фото: Олег Бунжуков.

Фото: Олег Бунжуков.

— Луна все-таки выглянула из-за туч, предоставив к обзору одну из своих жемчужин - Залив Радуги на окраине Моря Дождей, - рассказывает о своих впечатлениях ведущий. - Интригующе выглядывал на границе света и тени полузатопленный кратер Гассенди в Море Влажности. Остается сожалеть, что многие не смогли заблаговременно спланировать визит на нашу наблюдательную точку.