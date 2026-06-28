В Брянской области объявили оперативное предупреждение из-за грозы

В Брянской области объявили оперативное предупреждение из-за возможной грозы. Непогода может обрушиться на регион днем в понедельник, 29 июня, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. Из-за сильного ветра могут случаться перебои в подаче электричества, упавшие деревья и другие конструкции могут повредить имущество.

Жителей просят выбирать безопасные пути передвижения, не приближаться к оборванным проводам. Автомобилистам советуют не парковать машины под деревьями.