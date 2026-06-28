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НовостиПроисшествия28 июня 2026 9:34

Над Брянской областью сбили 53 украинских беспилотника за сутки

Отбой беспилотной опасности объявили только утром 28 июня
Игорь ЗАЙЦЕВ

Над Брянской областью сбили за прошедшие сутки 53 вражеских беспилотника. Беспилотную опасность в регионе, которую объявили еще 25 июня, отменили только утром 28 июня, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Беспилотники самолетного типа сбили силы ПВО Министерства обороны, мобильно-огневые группы "БАРС-Брянск", линейного отдела МВД на транспорте, спецподразделения Росгвардии.

Напомним, накануне при атаке украинским дроном-камикадзе погибли двое мирных жителя - водитель машины и пассажирка. Автомобиль стоял на парковке магазина в деревне в Злынковском районе.

За выходные уже трижды в Брянской области объявляли ракетную опасность. Последняя из них продлилась больше часа.