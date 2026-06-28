Над Брянской областью сбили 53 украинских беспилотника за сутки

Над Брянской областью сбили за прошедшие сутки 53 вражеских беспилотника. Беспилотную опасность в регионе, которую объявили еще 25 июня, отменили только утром 28 июня, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Беспилотники самолетного типа сбили силы ПВО Министерства обороны, мобильно-огневые группы "БАРС-Брянск", линейного отдела МВД на транспорте, спецподразделения Росгвардии.

Напомним, накануне при атаке украинским дроном-камикадзе погибли двое мирных жителя - водитель машины и пассажирка. Автомобиль стоял на парковке магазина в деревне в Злынковском районе.

За выходные уже трижды в Брянской области объявляли ракетную опасность. Последняя из них продлилась больше часа.