В Карачевском районе пьяный 19-летний водитель без прав съехал в кювет: пострадали трое

В Карачевском районе водитель автомобиля «ВАЗ» съехал в кювет. Травмы получили трое пассажиров. Автоавария произошла в начале первого ночи 26 июня на 7-м километре дороги Карачев - Вельяминова, сообщают в Госавтоинспекции Брянской области.

19-летний автомобилист ехал со стороны Карачева в сторону села Вельяминова. Молодой человек не справился с управлением, машина съехала в правый кювет и перевернулась.

22-летнего пассажира с различными травмами госпитализировали. Две девушки, 17 и 18 лет, также пострадали. Медики оказали им помощь и назначили амбулаторное лечение.

Оказалось, что у водителя не было прав на управление транспортным средством. Кроме того, он был пьяным. На парня составили административные протоколы.

- В настоящее время материалы направлены для принятия процессуального решения в установленном законом порядке, - говорят в областной Госавтоинспекции.