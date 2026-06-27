Фото: Госавтоинспекция Брянской области.

В Брянске 16-летний подросток пытался уйти от погони автоинспекторов на мопеде матери. Полицейские заметили несовершеннолетнего 24 июня около девяти часов вечера у дома №106 на улице Ульянова. Сотрудники правопорядка потребовали подростка остановиться, но тот не отреагировал.

Парень пытался уехать от полицейских по встречной полосе и тротуарам. Молодого человека настигли у дома №25А на улице Молодой Гвардии.

Оказалось, что подросток решил взять мопед матери. У него не было водительских прав. На несовершеннолетнего составили административные протоколы по четырем статьям, сообщают в Госавтоинспекции по Брянской области.

На место вызвали мать нарушителя. Ее тоже оштрафовали за то, что передала транспорт ребенку без прав. Мопед поместили на штрафстоянку.