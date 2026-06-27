За неделю в Брянской области заготовили 184 литра донорской крови

Фото: Брянская областная станция переливания крови.

За прошедшую неделю Брянская областная станция переливания крови заготовила 184 литра цельной крови. За семь дней донорами стали 524 человека, 35 из них пришли сдавать кровь впервые.

Станция переливания работает по заявкам от медицинских учреждений. За прошедшую неделю их выполнили в полном объеме, даже с небольшим превышением плановых показателей.

- В медучреждения поставлено 119 литров эритроцитной массы при запросе 117 литров, - говорят на станции переливания. - При запросе плазмы 75 литров за неделю поставили 77 литров. Кроме того, выдали 101 дозу тромбоконцентрата.

В регионе сохраняется неснижаемый запас для нужд Брянской области и всей России - пять тысяч литров плазмы.