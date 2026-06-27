В Володарском районе Брянска улицу Чернышевского отремонтируют к 2027 году

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Володарском районе Брянска скоро начнется капитальный ремонт улице Чернышевского. Ремонтируемый участок проходит от улицы Тельмана до улицы Рылеева вдоль городской больницы №2. Дорога является значимой для горожан.

Протяженность дороги, на которой пройдут работы - 771 метр, сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области. Ремонт начнется уже в этом году. Но выполнять его будут поэтапно. Отремонтированную дорогу сдадут в эксплуатацию только в 2027 году.

На улице Чернышевского отремонтируют наружные инженерные сети. Срежут старый асфальт, после уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Верхний слой его будет выполнен из прочного ЩМА-16.

На дорогу обустроят тротуары и пешеходные ограждения, установят новые павильоны для остановок общественного транспорта, заменят наружное освещение, светофоры и дорожные знаки. Разметку нанесут термопластиком со световозвращающими элементами.

Отремонтируют наружные инженерные сети. Прежнее асфальтобетонное покрытие сфрезеруют. Затем уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Его верхний слой выполнят из прочного ЩМА-16.

Обустроят тротуары и пешеходные ограждения. Установят новые современные автопавильоны, новое наружное освещение, светофорные объекты. Поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами и краской.