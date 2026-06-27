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НовостиОбщество27 июня 2026 8:09

В Брянской области десятки пар молодоженов выбрали для свадьбы красивую дату 26 июня

Один только ЗАГС Карачевского района зарегистрировал девять браков
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Управление ЗАГС Брянской области.

Фото: Управление ЗАГС Брянской области.

В Брянской области десятки молодоженов выбрали для свадьбы красивую "зеркальную" дату - 26 июня 2026 года. В этот день один только Карачевский ЗАГС зарегистрировал девять браков. И это не только жители района, но и молодые пары из Брянска, Стародуба, Красной Горы и Навли, сообщают в управлении ЗАГС Брянской области.

В ЗАГСе Стародубского района родилось в этот день шесть новых семей. Самой трогательной оказалась регистрация брака Дениса Шкуратова и Веры Гариной. Кольца им преподнесли их дедушка и бабушка, которые 44 года живут вместе. Старшее поколение передало молодым эстафету любви и согласия. Шесть пар сыграли свадьбу в ЗАГСе Унечского района.

А новобрачные Даниил и Марина Голубченко из Брянска выбрали "зеркальную" дату 26 июня для регистрации брака, но на этот день все места в ЗАГСе Брянска были заняты. Но молодые люди не растерялись и подали заявление на регистрация брака в ЗАГС города Сельцо. Здесь и состоялась для них торжественная церемония заключения брака. После молодожены отправились гулять по бульвару Гагарина в Брянске.