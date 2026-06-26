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НовостиПроисшествия26 июня 2026 20:26

В Климовском районе водитель легковушки сбил 17-летнюю девушку на зебре

Пострадавшуюю несовершеннолетнюю доставили в больницу
Игорь ЗАЙЦЕВ

В Климовском районе водитель автомобиля "Лада" сбил 17-летнюю девушку на зебре. ДТП случилось в начале второго дня в четверг, 25 июня, на 17-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Климово, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

43-летний автомобилист ехал со стороны Новозыбкова в сторону улицы Транспортной. Он сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу.

Пострадавшую несовершеннолетнюю с различными травмами отвезли в больницу.

По предварительной версии, виновник аварии - водитель, который не уступил дорогу пешеходу, который переходил дорогу по зебре. В отношении автомобилиста возбудили административное расследование.