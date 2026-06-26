В Мегаполис-Парке под Брянском водитель иномарки сбил шестилетнего ребенка

В Мегаполис-Парке в Брянском районе водитель автомобиля "Шкода" сбил шестилетнего ребенека. ДТП случилось около семи часов вечера в четверг, 25 июня, у дома №14/3, сообщают в Госавтоинспекции Брянской области.

33-летний водитель ехал по двору и сбил ребенка, который передвигался на самокате.

Малыша с различными травмами госпитализировали. На водителя составили административный протокол за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта, которое повлекло легкий или средней тяжести вред здоровью потерпевшего.