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НовостиОбщество26 июня 2026 20:02

Предпринимателю из Карачевского района запретили использовать печи для производства угля

Он не получил соответствующих разрешений
Игорь ЗАЙЦЕВ

Предпринимателю из Карачевского района запретили использовать углетомильные печи для производства древесного угля. У него не было соответствующих разрешений.

На индивидуального предпринимателя пожаловать местные жители поселка Березовка, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Они составили коллективное обращение на основании которого природоохранная прокуратура провела проверку.

Выяснилось, что древесный угль предприниматель производит на окраине поселка. Но насколько опасны выбросы в атмосферу от такого производства, неизвестно. Нет у ИП и необходимых разрешений.

- Суд запретил индивидуальному предпринимателю использовать углетомильные (пиролизные) печи для производства древесного угля до получения необходимой разрешительной документации, - говорят в надзорном ведомстве. - Решение суда не вступило в силу.