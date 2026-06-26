Предпринимателю из Карачевского района запретили использовать печи для производства угля

Предпринимателю из Карачевского района запретили использовать углетомильные печи для производства древесного угля. У него не было соответствующих разрешений.

На индивидуального предпринимателя пожаловать местные жители поселка Березовка, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Они составили коллективное обращение на основании которого природоохранная прокуратура провела проверку.

Выяснилось, что древесный угль предприниматель производит на окраине поселка. Но насколько опасны выбросы в атмосферу от такого производства, неизвестно. Нет у ИП и необходимых разрешений.

- Суд запретил индивидуальному предпринимателю использовать углетомильные (пиролизные) печи для производства древесного угля до получения необходимой разрешительной документации, - говорят в надзорном ведомстве. - Решение суда не вступило в силу.